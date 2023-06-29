حملة أمنية بأسيوط ضبطت 36 قطعة سلاح نارى و5 قضايا إتجار مواد مخدرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد 36 قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية – 12 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (24 متهم " لعدد 13منهم معلومات جنائية").

كما ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (631)حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .