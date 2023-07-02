مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

تلقت الاجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا بالقرب من قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز مغاغة الي موقع الحادث تبين وفاة شخص ويدعي محمد قطيعي، شاب يبلغ من العمر 25 عاما، وإصابة 12 آخرين مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم وهم : شعبان زين عابدين 36 سنة، ومحمد حسن عبدالغني 17سنة، عائشة عبدالظاهر محمد 51 سنة، أسماء عبدابو القاسم 24 سنة، حازم قطيعي محمد 4 سنوات، وشقيقة محمد 24سنة، وشقيقتهم ندا 4 سنوات، ومريم عمران عبدالظاهر21 سنة.

بالإضافة إلى إصابة محمد زين عابد، 34سنة، ونجلاه مليكة 3 سنوات، محمد عادل على17سنة، وحسام الدين محمد، 45سنة.

وأفادت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الذائدة وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.