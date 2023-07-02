التحقيقات: لص "جنوط السيارات" بمنطقة دار السلام نفذ 3 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة شمال القاهرة، أن المتهم بسرقة جنوط السيارات في منطقة دار السلام له معلومات جنائية سابقة، واقر بارتكابه 3 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة

ونجحت الداخلية في ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامهما بسرقة "جنط سيارة" من أمام أحد محال الإطارات بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضافا بالتصرف فيه لدى عميلهما "سئ النية" (عامل بمحل إطارات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية).

كما تم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته "الجنط" المستولى عليه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها ، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه (مالك المحل المُشار إليه) تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.