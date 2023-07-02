محافظ المنيا: إزالة 70 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية على مستوى المحافظة فى تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة ال 21 سوف تبدأ السبت القادم 8يوليو الجارى وتنتهى 28 من نفس الشهر.

وأسفرت الحملات عن إزالة 70 حالة تعد على مستوى مراكز المحافظة التسعة، ففى المنيا تم إزالة 19 حالة منها 15 حالة بقرى تلة ونزلة حسين والبرجاية و4حالات بحي غرب المدينة، فيما أزالت الوحدة المحلية ببنى مزار 17 حالة موزعة بين قرى: ( الحسينية وشلقام و صندفا وأبوجرج)، بالإضافة إلى حالات تعد بحى شمال وحى جنوب المدينة، وفى مغاغة تم إزالة 19 حالة منها 9حالات تعد بالبناء على أراضى زراعية بقرية بلهاسة و كفر المداور و5 حالات بقرية طنبدى و٥ حالات بقرية أبا، كما أزالت الوحدة المحلية بالعدوة 4حالات تعد على أراضى أملاك دولة خارج الحيز العمراني منها: حالتان بقرية زاوية برمشا وحالة بقرية المسيد وأخرى بقرية الشيخ مسعود، وفى سمالوط تم إزالة 3 حالات تعد واحدة بقرية الوفاء وحالة بقرية الصليبة بشوشة والثالثة بحى شمال المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى حالتى تعد الأولى بقرية أبو عزيز والثانية بقرية كوم شفا.

وفى جنوب المحافظة، أزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حالة تعد فى المهد بقرية ابيوها، وفى ديرمواس تم إزالة حالة تعد بقرية دلجا، وفى ملوى تم إزالة ٤ حالات تعد الأولى بتونا الجبل و الثانية بدير أبوحنس والثالثة بالروضة والرابعة بعرب بنى خالد بقرية ابشادات.