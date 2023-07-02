محافظ أسيوط: مواصلة تنفيذ القوافل الطبية ويعلن خطة التنفيذ خلال شهر يوليو

أسيوط-هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن استمرار ومواصلة تنفيذ القوافل العلاجية الطبية الشاملة بالمراكز والقرى خاصة في الأماكن البعيدة وفقاً للخطة الموضوعة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه سيتم تنظيم 8 قوافل طبية مجانية خلال شهر يوليو بقرى مراكز أسيوط والقوصية ،ومنفلوط، وصدفا وذلك لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين خاصة بالقرى والنجوع المحرومة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات لافتاً إلى أهمية التنسيق ، والتعاون بين المحافظة والوحدات المحلية بالقرى وكافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وتطوير أخرى وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجاً.

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مراكز أسيوط والقوصية ومنفلوط وصدفا خلال الفترة من 4 : 30 يوليو القادم حيث سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية الهدايا بمركز أسيوط يومي 4 ، 5 يوليو ، وقافلة بقرية الصبحة بالقوصية خلال يومي 8 ، 9 من الشهر الجاري ، وأخرى بقرية أم القصور بمنفلوط يومي 12 ، 13 يوليو بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية شاملة يومي 15 ، 16 يوليو القادم بقرية بني رافع بمنفلوط ، ويومي 18 ، 19 يوليو بقرية بني شعران بمنفلوط ويومي 22 ، 23 من الشهر القادم بقرية نجع عبدالرسول بمركز أسيوط فضلاً عن قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الشناينة بمركز صدفا يومي 25 ، 26 يوليو القادم وبقرية البربا بمركز صدفا يومي 29 ، 30 من نفس الشهر موضحاً أن تلك القوفل الطبية سوف تقدم العديد من الخدمات الطبية حيث يتم إجراء (الكشف ، العلاج ، التحليل ، الأشعة ، اصدار قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج بالمجان).