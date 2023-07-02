ماذا تقول بشرتك عن صحتك.. علامات توضح

كتبت نهير عبد النبى

بشرتك هي الجزء الأكثر وضوحًا في جسمك وكل تغيير في مظهرها يمكن أن يخبرك كثيرًا عن صحتك على سبيل المثال، يشير ظهور الكدمات والبقع الداكنة والطفح الجلدي في جلدك إلى حدوث شيء أكثر خطورة.

وحسب ما ذكره موقع skinmd فإن أبرز العلامات في الجلد التي تدل على وجود مشكلة صحية:

- الطفح الجلدي الأحمر والمثير للحكة

يمكن أن يسمى أي تغيير في المظهر الطبيعي للجلد بطفح جلدي ومع ذلك ، هناك طفح جلدي ناتج ببساطة عن تهيج بسيط في الجلد وتلك التي تسببها حالات طبية أساسية. من المهم معرفة الاختلافات بين الاثنين.

إذا لاحظت أن الطفح الجلدي لا يختفي في أي وقت قريبًا وكان مزعجًا للغاية ، فقد تكون علامة منبهة على إصابتك بالتهاب الجلد ، والمعروف أيضًا باسم التهاب الجلد. هناك أيضًا حالات يظهر فيها على مرضى الاضطرابات الهضمية أعراض طفح جلدي أحمر وحكة مصحوبة بجلد متقرح.

- طفح الفراشة

في حين أن هناك العديد من أنواع الطفح الجلدي، إلا أن أحدها يبرز بشكل خاص بسبب شكله الفريد الذي ينتشر عبر الخدين ويشبه حروق الشمس وهذا ما يسمى بطفح الفراشة وغالبًا ما يرتبط بمرض الذئبة ، وهو مرض مزمن في جهاز المناعة الذاتية.

- جفاف وحكة الجلد

الجلد الجاف ليس خطيرًا في العادة لأنه غالبًا ما يكون نتيجة للطقس الجاف والاستحمام بالماء والصابون القاسي ومع ذلك، إذا لاحظت جفافًا مستمرًا مصحوبًا بالحكة والالتهاب ، فقد يكون الوقت قد حان للنظر في المشكلة بشكل أعمق.

على سبيل المثال ، يمكن أن يكون الجلد الجاف المزمن من أعراض الأكزيما إنها حالة جلدية تؤثر في الغالب على الأطفال وغالبًا ما تكون مصحوبة بالربو أو حمى القش.

الصدفية مرض آخر يمكن أن يكون نتيجة جفاف الجلد المتقشر غالبًا ما يرتبط بمرض السكري والاكتئاب وأمراض القلب لسوء الحظ، عندما يتعلق الأمر بهاتين الحالتين الجلديتين ، لم يتم العثور على علاج بعد.

- نموغيرعادي للشعر

الشعر جزء مهم من بشرتك يساعد على عزلها من البرد ويطرد الرطوبة بشكل طبيعي توجد عادة على الرأس وتحت الإبط والصدر (للرجال) والمناطق السفلية وأحيانًا على أجزاء من الوجه. ومع ذلك ، إذا كنت امرأة ولاحظت وجود شعر طائش ينمو من منطقة غريبة في جسمك ، فمن الأفضل أن تقوم بفحص نفسك من قبل الطبيب.

غالبًا ما يكون هذا النمو غير العادي للشعر علامة منبهة لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض) هو مرض هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب ويؤثر على قدرتهن على الحمل تتميز متلازمة تكيس المبايض بفترات طمث غير متكررة أو مطولة بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأندروجين (هرمون الذكورة) ، وبالتالي المظهر العشوائي للشعر الشارد.

- البقع الشمسية

البقع الشمسية والنمش هي نتيجة التعرض المستمر والمفرط لأشعة الشمس الضارة. كلاهما مقياس للضرر الناتج عن أشعة الشمس مدى الحياة ويمكن أن يشير إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

لتقليل ظهورها على بشرتك ، تأكد من وضع واقي من الشمس واسع الطيف مع SPF 30 على الأقل كلما خرجت.

- شامات عشوائية

بصرف النظر عن البقع الشمسية ، فإن التغييرات الصغيرة في جلدك مثل الشامات العشوائية والآفات المرتفعة هي أيضًا علامات منبهة لسرطان الجلد. تأكد من مراقبة هذه التغييرات خاصةً عندما يتعلق الأمر بحجم كل شخص ولونه وشكله.

على سبيل المثال ، عادةً ما يكون للشامات المرتبطة بالورم الميلاني (نوع من سرطان الجلد) أشكال غير منتظمة تتطور غالبًا كما أنها تختلف في الألوان وتتراوح من درجات اللون البني والبني إلى الأسود وأحيانًا الأبيض أو الأحمر.

- الشعر الأبيض الناعم الزائد

يدرك الكثير من الناس أن علامات سرطان الجلد تظهر على البشرة ومع ذلك ، يعرف القليل أن أنواعًا أخرى من السرطانات يمكن أن يكون لها أيضًا أعراض مرتبطة بالجلد.

على سبيل المثال، هناك حالة معينة تسمى فرط الشعر اللانوجيني المكتسب تتميز بوجود شعر أبيض ناعم ينمو على الوجه يعرف أيضًا باسم "الورم الخبيث السفلي" أو الورم الخبيث الداخلي المرتبط بسرطان المثانة والقولون والرئة.

- المطبات الحمراء

لا تخطئ في النتوءات الحمراء مع البثور والآفات الشبيهة بحب الشباب في الواقع ، هذه النتوءات شائعة جدًا في المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالوردية.

الوردية هي ببساطة حالة جلدية مزمنة ناجمة عن عوامل وراثية وبيئية. ينتشر انتشاره أيضًا على نطاق واسع حيث يعاني حوالي 415 مليونًا من هذا الاضطراب الجلدي للوجه لا يوجد علاج حتى الآن ، ولكن يمكن أن تساعدك العديد من علاجات الوجه في التحكم في ظهور النتوءات الحمراء على وجهك.

- احمرار مستمر

إذا كنت تعاني باستمرار من احمرار الجلد واحمراره ، فقد يكون ذلك أيضًا من أعراض العد الوردي. لا يمكن معالجة حالة الجلد هذه لأنها تأتي وتختفي ، لكن يمكنك تقليل انتشار المرض عن طريق تجنب المحفزات المعروفة ، وتعتمد هذه المحفزات على الفرد ولكنها تتكون عادةً من الأطعمة الغنية بالتوابل وأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة الدافئة والكحول.

- انتفاخ الجفون

السبب الرئيسي لانتفاخ وتهيج الجفون هو الحساسية. ومع ذلك ، عندما تكون هذه الحالة مصحوبة بطفح جلدي ، فقد تكون علامة منبهة على التهاب الجلد التماسي.

هذه حالة جلدية شائعة ناتجة عن التعرض للكثير من المهيجات التي تتراوح من الضروريات اليومية البسيطة (الصابون ومستحضرات التجميل والعطور) إلى المواد الخارجية (النباتات ونشارة الخشب وغبار الخشب) لحسن الحظ ، من السهل منع حدوث ذلك من خلال ارتداء ملابس واقية حول العينين واستخدام كريم حاجز.

- زيادة التعرق

إذا لاحظت أي تعرق غير عادي على الرغم من عدم وجود حرارة أو أي نشاط بدني ، فمن الأفضل أن تقوم بفحص نفسك. عادة ما يكون التعرق الزائد علامة جلدية على إصابتك بفرط نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

تعمل هذه الحالة الخاصة على تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما يتسبب في آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل العصبية والقلق والحساسية للحرارة ومع ذلك ، هناك مجموعة من العلاجات المتاحة ، وسوف تعتمد على عمرك وشدة المرض.

- البقع الداكنة

غالبًا ما تكون البقع البنية أو الرمادية البنية الموجودة في الوجه علامة جلدية على الكلف إنها مشكلة تصبغ شائعة تعاني منها النساء في الغالب - مع تعرض النساء الحوامل لخطر أكبر.

لا يزال سبب هذه الحالة الجلدية غير معروف ، ولكن قد يكون مرتبطًا بخلل في الخلايا الصباغية أو الخلايا المسؤولة عن لون بشرتك. لحسن الحظ ، الكلف غير ضار تمامًا وغالبًا لا يحتاج إلى علاج ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في إحراج دائم ، هناك مجموعة من العلاجات المتاحة. وهذا يشمل الكريمات والتقشير وتقشير الجلد والليزر.