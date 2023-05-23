علامات لسرطان الجلد بخلاف "الشامة المرضية"

كتب – حسام الشقويرى

من أكثر علامات سرطان الجلد وضوحًا وشيوعا ظهور شامة غير طبيعية، وغالبًا ما تبدو الأنواع الثلاثة الرئيسية لسرطان الجلد (سرطان الخلايا القاعدية والحرشفية وسرطان الجلد الميلانوما) مختلفة، وقد يتم الخلط بين بعض الأنواع النادرة من سرطان الجلد وأمراض جلدية أخرى تمامًا، وفقا لما نشره موقع health.

ويظهر سرطان الجلد أحيانًا على شكل نتوء واضح أو بلون الجلد، ويمكن أن يكون مرحلة مبكرة من سرطان الخلايا القاعدية أو الحرشفية، قد لا يؤذى النتوء أو ينزف أو يسبب أعراضًا أخرى، وقد يشير وجود نتوء صلب على جفنك إلى سرطان جلدى نادر يسمى سرطان الغدة الدهنية، والذى يبدأ فى الغدد الدهنية، ويمكن أن تكون عقدة لامعة أو صلبة تحت الجلد - عادة على رأسك أو رقبتك أو جذعك - علامة على سرطان جلدي نادر يسمى سرطان خلايا ميركل.





أسباب أخرى للنتوءات الشفافة أو بلون الجلد

1 - المليساء المعدية: هو مرض جلدى معتدل حميد يتميز بآفات (نمو) قد تظهر فى أى مكان من الجسم.

الثآليل: زوائد جلدية حميدة تظهر عندما يصيب الفيروس الطبقة العليا من الجلد، غالبًا ما تكون بلون الجلد وتشعر بالخشونة، لكنها قد تكون داكنة (بنية أو رمادية سوداء) ومسطحة وناعمة.

2 - التقرن الشعرى: عبارة عن نتوءات خشنة بألوان مختلفة، بما في ذلك لون الجلد والأبيض، يمكن أن تظهر في أي مكان باستثناء راحتي اليدين والقدمين.

3- رقعة متقشرة من السهل التخلص من القليل من الجلد المتقشر مثل الأكزيما أو الجفاف، لكن إذا قمت بترطيب أو علاج البقع الجافة بمراهم بدون وصفة طبية(OTC) ، ولم تختفى فقد يكون الطفح الجلدى علامة على سرطان الخلايا القاعدية أو الحرشفية.

4 - التهاب الجلد الدهنى: هو مرض جلدى منتشر يتسبب فى ظهور طفح جلدى ومنتفخ ودهنى وظهور قشور بيضاء أو صفراء على السطح.

5 - الأكزيما: تسبب هذه المجموعة من الأمراض الجلدية التهاب وتهيج وحكة في كثير من الأحيان.

6 - الصدفية: تسبب هذه الحالة ظهور بقع سميكة متقشرة من الجلد.

7 - أكزيما البكاء: يتميز هذا المرض المزمن بجفاف الجلد والحكة التي يمكن أن تبكي سائلًا صافًا عند الخدش.