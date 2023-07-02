اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يوليو 2023 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كوبرى جديد للسيارات والمشاة فى السيل بأسوان فى 11 معلومة

الأحد، 02 يوليو 2023 11:03 ص
كوبرى جديد للسيارات والمشاة فى السيل بأسوان فى 11 معلومة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة من المشروعات الحيوية الجارى الانتهاء منها شرق مدينة أسوان، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل إنشاء الكوبري.

 أولا: تم إنهاء 96 %، من مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة.

ثانيا: يتم التنفيذ بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل. 

ثالثا: يسهم كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه فى القضاء على مشكلة الاختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد 

رابعا: يستهدف الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

خامسا: يسهم فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة تعمل على رفع جودة خدمات الطرق.

سادسا: تصل تكلفة كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه إلى 139 مليون جنيه.

سابعا: تصل أطوال كوبرى السيل والمداخل والمخارج إلى 2060 مترا.

ثامنا: تم تصميم كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه بنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر، وبحمولة 120 طن.

تاسعا: يأتى ضمن خطة رفع مستوى جودة الحياة بمناطق حى شرق، وربطه بأحياء غرب وجنوب.

عاشرا: يأتى تنفيذ كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه فى إطار الرؤية المتكاملة لإحداث نقلة حضارية بمدينة أسوان.

حادى عشر: سباق مع الزمن لإنهاء الأعمال ليل نهار طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة.


اخبار اسوان

اخبار المحافظات

السيل

مرور

حوادث

كوبرى

طريق



الموضوعات المتعلقة

تعرف على مشروع الهوية البصرية بأسوان × 13 معلومة

السبت، 01 يوليو 2023 10:37 ص

"هنيالك يا حج".. الفنان عيد يستقبل حجاج بيت الله بجداريات فنية.. الكعبة ومسجد الرسول رسومات تزين المنازل.. وتوزيع الحلوى لقدوم الحجاج بعد أداء المناسك.. ويؤكد: عمرى 70 سنة وأمارس المهنة منذ الطفولة.. صور

السبت، 01 يوليو 2023 06:00 م

احنا الصعايدة.. أكلات لا يعرفها إلا أهل الصعيد..أبرزها"الخمريد والشلولو والويكة"

السبت، 01 يوليو 2023 01:32 م

إزالة فورية لـ4 حالات تعد ورفع تراكمات وقمامة بأسوان.. صور

السبت، 01 يوليو 2023 04:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة