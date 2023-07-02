كوبرى جديد للسيارات والمشاة فى السيل بأسوان فى 11 معلومة

أسوان- صلاح المسن

كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة من المشروعات الحيوية الجارى الانتهاء منها شرق مدينة أسوان، و"اليوم السابع" يقدم تفاصيل إنشاء الكوبري.

أولا: تم إنهاء 96 %، من مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة.

ثانيا: يتم التنفيذ بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل.

ثالثا: يسهم كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه فى القضاء على مشكلة الاختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد

رابعا: يستهدف الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

خامسا: يسهم فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة تعمل على رفع جودة خدمات الطرق.

سادسا: تصل تكلفة كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه إلى 139 مليون جنيه.

سابعا: تصل أطوال كوبرى السيل والمداخل والمخارج إلى 2060 مترا.

ثامنا: تم تصميم كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه بنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر، وبحمولة 120 طن.

تاسعا: يأتى ضمن خطة رفع مستوى جودة الحياة بمناطق حى شرق، وربطه بأحياء غرب وجنوب.

عاشرا: يأتى تنفيذ كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه فى إطار الرؤية المتكاملة لإحداث نقلة حضارية بمدينة أسوان.

حادى عشر: سباق مع الزمن لإنهاء الأعمال ليل نهار طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة.