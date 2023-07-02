تعرف على المشروع القومى لمحطة مياه الهنادى بتكلفة 350 مليون جنيه بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى أحد أهم المشروعات القومية بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو مشروع محطة مياه الشرب بقرية الهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر، ويجرى عمل سلسلة من الزيارات للمسئولين لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ونسب التنفيذ للمشروع، بإشراف المهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل مشروع العمل فى محطة مياه الهنادى:-

1. يعتبر مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها أهم المشروعات القومية بشرق إسنا

2. يقام المشروع جنوب الأقصر بحوالى 40 كم ويعد من المشروعات الهامة والحيوية

3. يتم إنشاء المحطة لتقديم الإستفادة من خدمات مياه الشرب بإسنا

4. محطة مياه الهنادى ستخدم حوالى 130 ألف نسمة من أهالى قرى شرق إسنا (الشغب - الدبابية - المعلا - القضا - نجع أبو سعيد - الطوناب - الهنادى - الحميدات - الدير)

5. محطة مياه الهنادى تدعم أهالى قرى إسنا الذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف

6. جاءت محطة مياه الهنادى لتغذية تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى

7. تمت إضافة الخط الناقل للمحطة حوالى 95 مليون جنيه مصرى والممتد من قرية الهنادى حتى قرية الشغب شمالاً، ومن قرية الهنادى حتى قرية الدير جنوباً

8. تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع محطة مياه الهنادى 365 مليون جنيه مصرى

9. المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وفى إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS

10. من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال العام الحالى 2023