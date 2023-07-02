عبور أحدث سفينة حاويات بالعالم فى أولى رحلاتها البحرية بقناة السويس.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

شهدت قناة السويس اليوم الأحد عبور أحدث سفينة حاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب محملة بكمية كبيرة من الحاويات متجهة إلى ميناء روتردام فى هولندا.

وبحسب بيانات رسمية لهيئة قناة السويس فإن سفينة الحاويات "ONE INNOVATION" عبرت اليوم الأحد محملة بـ 236 ألف طن، بقدرة استيعابية تصل على متنها حتى 24136 حاوية.

وتعتبر سفينة الحاويات من أضخم سفن الحاويات التى تم بناؤها حديثاً فى اليابان وترفع علم ليبريا، إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.4 متر، وغاطسها 16.4 مترًا؛ وتعتبر السفينة هى الأولى من ضمن 6 سفن تم طلب بنائها مؤخرا ضمن السفن التى تقلل من الانبعاثات الكربونية ضمن الاتجاه العالمى للحفاظ على البيئة.

وأعلنت قناة السويس حالة الطوارئ خلال رحلة عبور السفينة فى المجرى الملاحى والدفع بعدد من القاطرات لمرافقتها خلال رحلتها ضمن قافلة الجنوب القادمة من السويس متجهة إلى بورسعيد.

وبحسب موقع "فيزيل فايندر" المتخصص فى تحركات السفن فإن السفينة عبرت القناة ووصلت إلى البحر المتوسط من مخرج القناة الشمالى فى بورسعيد متجهة إلى ميناء روتردام فى هولندا.