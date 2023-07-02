طقس صيفى مشمس فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

سادت حالة من الطقس المشمس، صباح اليوم الأحد، في محافظة بورسعيد ، تزامناً مع وجود رياح خفيفة خاصة في المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس.

واستقر العمل في موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمحافظة بورسعيد، وكذلك عبور السفن في المجري الملاحي للقناة، هذا بجانب استمرار رحلات الصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط بحيرة المنزلة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأضافت في بيان لها، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن التواجد في الظل بقيم تتراوح من "2 : 3" درجة مئوية.