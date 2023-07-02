أولياء الأمور خارج لجان الثانوية العامة ببورسعيد في انتظار الطلاب.. صور

وظهر القلق والتوتر على أولياء الأمور خلال انتظارهم خارج لجنة الثانوية العامة المنعقدة في مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين.

وانتظم دخول طلبة وطالبات الثانوية العامة في لجان بورسعيد بشتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وسط حالة من الإستنفار الأمني لقوات مديرية أمن بورسعيد.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على التنسيق الكامل لاستئناف امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي "2022-2023"، وذلك بعد أجازة عيد الأضحى المبارك .

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن الامتحانات للمواد خارج المجموع إنطلقت الإثنين الموافق 12 يونيو للمواد خارج المجموع في حين بدأت امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو الماضي، وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم وتخللها أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن 5726 طالب وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.