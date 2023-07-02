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ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يصلون المدينة المنورة

الأحد، 02 يوليو 2023 11:00 ص
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يصلون المدينة المنورة وصول الحجاج- أرشيفية
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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محمود-عبد-الراضى
 
وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة، بعد أن أدوا مناسك حجهم وعمرتهم بيسر وطمأنينة وسط منظومة من الخدمات المتواصلة من اللجان العاملة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة الوزير المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
 
 وسأل الحجاج الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين وسمو ولي عهده خير الجزاء على أن تمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، متمنين أن يتقبل الله منهم حجهم وصالح أعمالهم.
 
 وستنظم الأمانة العامة للبرنامج برنامجا ثقافيا للضيوف من بينها زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومسجد قباء، كما سيتم إقامة حفل توديع وتكريم للضيوف في نهاية البرنامج.

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