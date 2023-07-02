ضبط سجائر مجهولة المصدر بمدينة طابا ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بدهب

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية التموين والتجارة ب جنوب سيناء ، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة دهب، بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على المحلات العامة والأسواق.

وجه إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين حملات رقابية للمرور على مختلف مدن جنوب سيناء ومن خلال حملات أمس واليوم. بالاشتراك مع حماية المستهلك بمدن خليج العقبة طابا ونويبع وأيضا الاشتراك مع مجلس مدينة دهب ومديرية الصحة بحملة مدينة دهب.

أسفرت الحملة عن تم تحرير 25 محضرا وضبط 5 كراتين سجائر بكل كرتونة 50 قاروصة بكل قاروصة 10 علب بإجمالى 2500 علبة سجائر مجهولية مصدرها بمدينة طابا وكذا 200 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بمدينة دهب ومحاضر عدم إعلان عن الاسعاروعدم حمل شهادات صحيه وبيع بأزيد من السعر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.