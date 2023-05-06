تحرير 11 محضر زيادة تسعيرة وضبط 7369 لتر سولار بحملات تموينية بجنوب سيناء

جنوب سيناء: فايزة مرسال - ياسر عامر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء بالتنسيق حملتين بمدينة دهب والأخرى بابورديس وابوزنيمه على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية برئاسة إبراهيم الحارون، مدير عام مديرية التموين بجنوب سيناء.

وأسفرت الحملة بمدن دهب وأبورديس من ضبط محطة وقود استولت على 7369 لتر سولار بدون حق للاستفاده من ربحية فرق تحريك سعر السولار، كما تم عمل محضر لمحطة وقود أخرى لإعطائها كميات من البنزينلاحد الأفراد دون موافقة التموين، وتحرر بهما المحاضر اللازمه وتم العرض على النيابه العامة.

وبالحملة الأخرى تم ضبط 400 كجم دقيق بلدى مدعم 87.5 % بأحد المخابز السياحية ، وهو بذلك يكون مخالفا للحصول على سلعة تموينية مدعومة بدون وجه حق تم ضبط والتحفظ على الكمية واتخاذ اللازم قانونا، كم تم خلال الحملة تحرير 11 محضرًا آخر مابين أزيد من السعر وعدم الاعلان عن الاسعار وعدم حمل شهادة صحية.

وأشار إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة لمنع الغش وسرقة الدعم وضبط الأسواق.



حملات تموينية بجنوب سيناء (1)



حملات تموينية بجنوب سيناء (2)