ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1920 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ ، بإشراف مدير الامن، من ضبط 6 أسلحة نارية، و2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة" حشيش، و بانجو"و 250 جرام هيروين، إضافة لضبط 15 سلاح أبيض، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

‏‎كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة الدكتور العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبدالسلام ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1920 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ،الحامول ، بلطيم ، دسوق، وقلين، وفوه" حيث تم ضبط 30 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و 100 مخالفة سير بدون تراخيص 20 بدون رخص قيادة و10 بدون رخصه تسيير، و 1700 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.