شكاوى من مستوى أسئلة امتحانى التاريخ والفيزياء بين طلاب الأقصر.. فيديو وصور

ويقول الطالب كريم صلاح، إن امتحان التاريخ عبارة عن 40 سؤالا بينها أكثر من 30 سؤالا فوق المستوي وتحتاج لطالب يفهم المنهج جيدا، بينما قال فلوباتير طالب علمي، إن امتحان الفيزياء كان جيدا، ولكن توجد بعض الأسئلة تحتاج مستوي المتفوقين.

فيما شهدت لجان مدارس الثانوية العامة فى محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، توافد الطلاب والطالبات على اللجان لأداء أول الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لأداء امتحان مادتي، الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

ومن جانبها، تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية إلى لجان الثانوية العامة، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل أمن وتم تسليم صناديق الأسئلة إلى رؤساء اللجان، مشددة على أنه سيتم فتحها وتوزيعها على الطلاب مع انطلاق الامتحان في التاسعة صباحاً.

فيما كشف الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن رصد المديرية مكافأة 5000 جنيه لكل طالب وطالبة من الأقصر يدخل فى قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام، وذلك لتحفيز الجميع على الدخول للامتحانات بكل جدية واجتهاد والتفوق، مؤكداً على إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية لمتابعة خدمة 7550 طالبا وطالبة في 22 لجنة حول إدارات الأقصر التعليمية بالمدن المختلفة، بجانب توفير الدعم للمراقبين فى 18 استراحة منتشرة بالمحافظة طوال فترة الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن أسئلة امتحان الفيزياء مخصص لها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة التاريخ، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن 70% من الأسئلة فى التاريخ والفيزياء للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، موضحة أن الأسئلة ستكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وإجاباتها قصيرة خاصة فى الأجزاء المقالية.



طلاب الثانوية العامة فى الأقصر (1)



طلاب الثانوية العامة فى الأقصر (2)