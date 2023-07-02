سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس: "تدهورت صحتى فطردنى وباع منقولاتى وتركنى معلقة"

كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ومحكمة الجنح، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد مصروفاتها العلاجية البالغة 60 ألف جنيه، لتؤكد: "بعد 8 سنوات زواج تخلي عني زوجي بعد مرضي، وطردني من منزلي، وباع منقولاتي ومصوغاتي وطلب مني تطليقه، وتركني معلقة طوال شهور".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طوال شهور مرضي لم يسال على أطفاله، وعندما طالبته بالنفقات امتنع عن السداد، ورفض تنفيذ الأحكام القضائية والتواصل معي، وقرر الخطبة وبداية حياة جديدة بعيد عني، بخلاف تبديده مصوغاتي، مما دفعني للمطالبة بحبسه".

وتابعت: "لم أحصل على تعويض مادي منه ولا حتي النفقات، كما أنه استولى على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وامتنع عن تنفيذ حكم تمكيني من مسكن الزوجية، بخلاف تفننه بالانتقام مني، ليواصل إذلالي، ومحاولته إبتزازي لدفعي للتنازل عن حقوقي".

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.

وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .