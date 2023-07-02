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سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 2-7-2023

الأحد، 02 يوليو 2023 12:00 م
سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 2-7-2023
كتب -مروة الغول

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 2-7-2023، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.09 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.

8.50 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
 

7.89 جنيه للشراء.

8.50 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.46 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

 

 


الريال القطرى

سعر الريال القطرى

أسعار الريال القطرى

اسعار الريال القطرى



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