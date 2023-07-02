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زيادة حرائق الأمازون إلى 8344 خلال 6 أشهر لتسجل أعلى مستوى لها منذ 16 عاما

الأحد، 02 يوليو 2023 01:49 م
زيادة حرائق الأمازون إلى 8344 خلال 6 أشهر لتسجل أعلى مستوى لها منذ 16 عاما غابات الأمازون
كتبت ـ فاطمة شوقى

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سجلت منطقة الأمازون البرازيلية 3075 حريق غابات في يونيو، بزيادة 20٪ عن نفس الفترة من العام الماضي (2562) والأكبر لهذا الشهر خلال الـ 16 عامًا الماضية، لتصل عدد الحرائق إلى 8344 حريقا منذ بداية العام وحتى يونيو الماضى.
 
وأشارت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية، إلى أنه زاد عدد الحرائق في منطقة الأمازون البرازيلية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، من 768 في أبريل إلى 1692 في مايو وما يصل إلى 3075 في يونيو، ويجب أن تستمر في الزيادة لأن موسم الجفاف في المنطقة يبدأ من يوليو إلى أكتوبر.
 
بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن حرائق الغابات ستزداد أكثر هذا العام نتيجة لتأثيرات ظاهرة النينيو، والتي من المفترض أن تجعل المنطقة أكثر جفافاً مع هطول أمطار أقل.
 
ووفقا للحكومة البرازيلية، فقد تراكمت في منطقة الأمازون 8344 حريقًا في النصف الأول من هذا العام، وهو رقم أعلى بنسبة 10 ٪ من الأشهر الستة الأولى من عام 2022 (7533) والأعلى في الفترة في السنوات الأربع الماضية.
من إجمالي 23356 حريقًا تم تسجيله في جميع أنحاء البرازيل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام (رقم 3٪ أعلى من نفس الفترة في عام 2022: 22670) ، تم اكتشاف 44.2٪ في سيرادو و 35.7٪ في الأمازون.
 
على الرغم من حقيقة أن المنطقة المحترقة في سيرادو تنمو، إلا أن غابات الأمازون المطيرة كانت تاريخياً المنطقة الأحيائية البرازيلية الأكثر تضرراً بالحرائق وتركز 43٪ من كل ما احترق في البلاد منذ ما يقرب من أربعة عقود.
 
في عام 2022 فقط، نمت المنطقة التي دمرتها النيران في الأمازون البرازيلية بنسبة 14٪ مقارنة بعام 2021 ، مع تدمير إجمالي 163 ألف كيلومتر مربع من الغابات.
 
ووفقًا لدراسة أجراها معهد البحوث البيئية في منطقة الأمازون، فإن الغطاء النباتي الذي دمرته الحرائق في المنطقة بين عامي 1985 و 2022 يبلغ حوالي 809500 كيلو متر، وهو ما يعادل حوالي 19٪ من الغابات المطيرة البرازيلية بأكملها.
 
وتدمر الحرائق ما متوسطه 68 ألف كيلو متر مربع من الغطاء النباتي في الأمازون، وهي مساحة تعادل مساحة بلد مثل ليتوانيا.
 

الامازون

غابات الامازون

الحرائق

البرازيل

تغير المناخ

الجفاف



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