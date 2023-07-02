زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تونجا فى جنوب المحيط الهادئ

وكالات

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بتسجيل وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل مملكة تونجا اليوم الأحد .

وحسب موقع روسيا اليوم، أشارت الهيئة في بيانها إلى أن مركز الهزات الأرضية وقع على بعد 270 كيلومترا جنوب مدينة نوكوألوفا التي يبلغ عدد سكانها نحو 22.4 ألف نسمة.

ووفقا للبيان، كانت بؤرة الزلزال على عمق 10 كلم.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. ولم تتم الإشارة إلى خطر حدوث تسونامي.

ومملكة تونجا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة بقرب من خندق تونجا في جنوب المحيط الهادئ، وتمتد المملكة على مسافة نحو 800 كم من الشمال إلى الجنوب وتقع بين نيوزيلندا وهاواي.