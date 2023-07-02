رئيس حكومة إسبانيا فى كييف: نخصص 55 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا

فاطمة شوقى

ينوى رئيس الحكومة ، بيدرو سانشيز ، عقد أول عمل للرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في كييف، ليرمز إلى الدعم الثابت لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، وتعهد بتخصيص 55 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هى الزيارة الثالثة التى يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب، والتقى رئيس الحكومة بالرئيس الاوكراني زيلينسكي لمناقشة مختلف القضايا ، من وجهة نظر ثنائية وأيضًا من المنظور الذي عرضته الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

واعتمد الزعيمان إعلانًا مشتركًا تقدر أوكرانيا فيه دعم إسبانيا في جميع المجالات ، وتؤكد فيه بلادنا التزامها الراسخ باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها. وبالمثل ، يؤكد هذا الإعلان على الالتزام الراسخ من كلا البلدين بتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة المرتكبة في أوكرانيا إلى العدالة ، ودعم إنشاء آلية عدالة مناسبة تسمح بالمساءلة.

وأشار سانشيز إلى أنه خصص 55 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا ، كما تعهد بارسال مواد ثقيلة جديدة لكييف ، بما فى ذلك 4 دبابات ليوبارد بالاضافة الى مركبات مدرعة .

فيما يتعلق بالرعاية الصحية ، قال سانشيز إنه فى الأشهر الأخيرة ، قدمنا ​​المساعدة إلى أكثر من 650 مواطنًا أوكرانيًا ، العديد منهم أصيبوا في القتال أو ضحايا أمراض خطيرة. وبالمثل ، خصصت إسبانيا الأسبوع الماضي 24 طنا من المساعدات الإنسانية للتعامل مع العواقب الوخيمة للتدمير الإجرامي لسد كاجوفكا.

و قال الرئيس سانشيز: "سنساهم بمبلغ 7 ملايين يورو أخرى لبناء ملاجئ في المدارس الأوكرانية ، وشراء حاضنات متنقلة وتقديم الدعم لضحايا العنف الجنسي". بالإضافة إلى ذلك ،

في هذا السياق ، استقبلت 175000 لاجئ أوكراني منذ أن بدأت روسيا هذه الحرب ، وأشار الرئيس سانشيز إلى أن هذه العائلات تلقت كل الدعم اللازم ، سواء من حيث الصحة أو في مجالات مثل التعليم.

في إطار الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي ، التي بدأت اليوم ، أشار الرئيس سانشيز إلى أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا قد تم تبنيها بالفعل ، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودًا منسقة لتلبية احتياجات أوكرانيا في أمور دفاعية ، من خلال الصندوق الأوروبي للسلام ، وهي أداة ذات سقف مالي ، منذ أن تم اتخاذ القرار هذا الأسبوع في المجلس الأوروبي ، تصل بالفعل إلى أكثر من 12 ألف مليون يورو.

أكد رئيس الحكومة أنه في عام 2023 تقدم أوروبا 18 مليار يورو من المساعدات المالية حتى تتمكن أوكرانيا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها.