رئيس الدوما: المجتمع الروسي أظهر نضجا ودعما للرئيس بوتين

أ ش أ

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن المجتمع الروسي أظهر نضجا ودعما للرئيس فلاديمير بوتين بعدم دعمه للتمرد المسلح، الذي شنه مؤسس "فاجنر" في الـ24 من يونيو الماضي.



وأضاف فولودين في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد "لقد أظهر الوضع الصعب مدى ارتفاع مستوى دعم الرئيس بوتين بين أفراد المجتمع المدني والعسكريين، وعلى الرغم من نظام التعددية الحزبية وإتاحة الفرصة للتعبير عن وجهات نظر متنوعة، إلا أنه لم يكن شخص واحد يدعم التمرد. اجتاز المجتمع هذا الاختبار، وأظهر نضجه ووعيه".



وأشار فولودين إلى أن الفترة من 23 إلى 24 يونيو دخلت التاريخ الروسي "كأيام وحدة وتوطيد للمجتمع حول رئيسنا".



وتابع: "لقد فعل الرئيس بوتين كل شيء لمنع إراقة الدماء وتأجيج الاضطرابات.. وبعد أن شرح الوضع الحقيقي لمقاتلي (فاجنر)، اقترح أن يواصل أولئك الذين يريدون الدفاع عن روسيا خدمتهم ومع سلاحهم.. ووافق الكثير منهم على هذا المقترح".



يذكر أن مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، قاد تمردا مسلحا يوم 24 يونيو، وتم إنهاؤه بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بوساطة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.