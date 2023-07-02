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حياة كريمة بالشرقية.. إنشاء وتطوير 19 مكتب بريد بالحسينية بنسبة تنفيذ 74%

الأحد، 02 يوليو 2023 04:00 ص
حياة كريمة بالشرقية.. إنشاء وتطوير 19 مكتب بريد بالحسينية بنسبة تنفيذ 74% المحاسب محمد عبد العال السيد رئيس مركز ومدينة الحسينية
الشرقية - فتحية الديب

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أكد المحاسب محمد عبد العال السيد، رئيس مركز ومدينة الحسينية فى محافظة الشرقية، أن مبادرة حياة كريمة، تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية ، مؤكدًا أن مكاتب البريد من المنشآت الحيوية بالقرى نظرا لارتباطها بالحياة اليومية.
 
وأضاف رئيس مركز ومدينة الحسينية فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه تم إنشاء وتطوير 19 مكتب بريد بقرية الحسينية، تم الانتهاء من 13 مكتبا وجارى تنفيذ 2، و4 مكاتب جارى إدراجها، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 74%، منوها أن إجمالى المشروعات المنفذة داخل 41 قرية بمركز الحسينية بالشرقية، 894 مشروعا، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنمية قرى الريف المصري" من إنشاء وتطوير الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وصيانة ورفع كفاءة الوحدات القديمة.
 
الجدير بالذكر أن إجمالى المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة، 894 مشروعا تنفذ داخل 41 قرية، ما بين 139 مشروعا بالصرف الصحى جارى، و62 مشروعا فى مجال مياه الشرب، و34 مشروعا فى مجال الكبارى وتبطين الترع، 48 مدرسة بإجمالى 614 فصلا فى مجال الأبنية التعليمية، جار تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصل، و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى، و31 فى مجال الصحة والإسعاف تم تنفيذ و10 مجمعات مصالح حكومية، و10 مجمعات زراعية، و 41 فى مجال التليفونات، و84 مشروع فى مجال الكهرباء.
 
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المحاسب محمد عبد العال السيد رئيس مركز ومدينة الحسينية

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