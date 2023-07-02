حياة كريمة بالأقصر.. العمل فى محطة الصرف وكوبرى الكلابية بقرية الحلة فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل بصورة يومية في المشروعات القومية، وأبرزها استمرار الأعمال فى تغويص البيارة وبناء المنشآت لمحطة الصرف رفع الحلة، كما إنه جارى الأعمال النهائية لعملية إحلال وتجديد سقف كوبرى الكلابية المحطة تابع لقرية الحلة، ويجرى استمرار أعمال الصرف الصحي بقرية العضايمة بكومير.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه تم مؤخراً البدء فى العمل لمجمع الصناعات الغذائية بالمجابه بالجبلين التابع لمجلس قروي الكيمان، كما يتم استمرار العمل بشادر الخضار بقرية الشغب، كما تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق الرزقة وطريق طراد النيل حتي مكتب البريد بقرية النواصر، كما يتم إستمرار أعمال إحلال وتجديد سقف كوبرى ترعة الكلابية بقرية الحلة، كما يتم تواصل أعمال الصرف في محطة صرف توماس الوسطي، كما تم البدء في قص وتهذيب الأشجار بالخط الشرقي لقرية الدير، كما يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجموع الخدمات الحكومية بقرية النمسا، وتم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجرى أيضاً استمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة.، وتم مؤخراً الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%.