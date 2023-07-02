حملات نظافة وإصلاح خط مياه وإزالة إشغالات وتعديات على أراضى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ ، اليوم الاحد، عدد من الحملات منها حملات النظافة، ورفع كفاءة الطرق، ورفع كفاءة الأنارة في الشوارع ، وإصلاح خط مياه شرب، وتفقد الوحدات المحلية والصحية، لمتابعة سير العمل بهم، وأعمال الرصف بالانترلوك، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال إصلاح خط المياه الرئيسي لقرية المنشه الشرقية، بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف بكفر الشيخ، والدعم من الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، موجاً بسرعة نهو أعمال الإصلاح، مع رد الشيء لأصله، وفتح الطريق أمام المواطنين بعد انتهاء الأعمال.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين ، المرور على الوحدات المحلية والوحدات الصحية خلال إجازة عيد الأضحى بالمركز والمدينة وسير العمل في الوحدات المحلية والوحدات الصحية، والوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الاضحى، ومدى توفير التذاكر والعلاج للمرضى والاطمئنان على سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، كما تابع حملات النظافة، ورفع كفاءة الإنارة، كما تابع أعمال تركيب الانترلوك بعد الانتهاء من طبقة التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية بشوارع المدينة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، جهود النظافة بأحياء دسوق خلال اجازة عيد الاضحى بشوارع المدينة، برفع القمامة بشكل دوري والتواجد في الشارع، لرفع القمامة أولاً بأول خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، انتظام سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة في أيام العطلات ، بكنس الشوارع الرئيسية الميادين والكورنيش، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ، ورفع المتولد اليومي من القمامة و تحميلها إلى المقالب الرئيسي.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، إضافة لحملة مرورية، وإزالة الاشغالات، وحملات نظافة، لإعادة الانضباط لشوارع المدينة، وعدم السماح بوجود التعديات في الشوارع والميادين وتم ازاله الاعلانات الغير مرخصه، مؤكداً الحملات المستمرة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وإعادة هيبة الدولة والقانون بالشارع ، مؤكدا" لن نسمح بأي تراخ أو استثناءات في رفع كافة أشكال التعديات الكائنة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية، كما تابع إزالة حالة تعدى بالبناء بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بعزبة أبو أحمد التابعة لقرية ام سن، وتم رفع أنقاض البناء، وحرث الارض وتسليمها لمدير الجمعية الزراعية لمباشرة زراعتها.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة إزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لعمل سمل خرسانى على أرض زراعية بقرية قلينى بالوحدة المحلية بالبنا، كما تابع أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة ، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية.