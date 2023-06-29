حملات نظافة ورفع المخلفات فى ثانى أيام عيد الأضحى بمراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة، ورفع المخلفات في ثاني أيام عيد الأضحى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل، ورفع مخلفات الأضاحي أولا بأول، والمرور والمتابعة على الوحدات الصحيحة بقرى محلة أبو على وشباس الشهداء وسنهور المدينة، وتكثيف جهود جهاز النظافة بقرى دسوق، والمرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة النوبتجية خلال إجازة العيد ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف، بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوبن فضلاً عن استمرار بالعمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، وتطهير صناديق القمامة ورش الشوارع لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وضمان سلامة وصحة المواطنين وتوفير الأجواء المناسبة لهم للاحتفال بعيد الأضحي، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات وعمل الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة في شوارع وأحياء المدينة.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة والقرى، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ومداخل المدينة والقرى، ورفع كفاءة النظافة في الطرق الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات، ومسح، وتمهيد الشوارع ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف، بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات، فضلاً عن استمرار العمل ، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة وهذا طبقاً للإمكانيات المتاحة.

تابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، منظومة النظافة العامة وأعمال الإنارة، ورفع تجمعات القمامة من النقاط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، ورفع كفاءة حديقة الميدان ضمن خطة أعمال الصيانة الجارية من قص وتهذيب وري الأشجار والنجيلة.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال الحملات المكبرة للنظافة بشوارع المدينه والقرى وتفريغ حاويات القمامه، ورفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل بمركز ومدينة فوه.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال تقليم الأشجار بالمداخل وتجهيز وصيانة الحدائق العامة، وشملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار وري الحدائق العامة ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعي.

وتابع على إبراهيم سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات، ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة النظافة، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية كفر المنشي، ووجه رئيس المركز والمدينة باستمرار حملات النظافة بجميع القرى، واستكمال أعمال صيانة شبكات الإنارة العامة بباقي قرى مركز كفر الشيخ.



اعمال النظافة بكفر الشيخ



تسوية الحشائش بمصيف بلطيم



تسوية الحشائش



تقليم الاشجار_1



جانب من المخلفات



جانب من رفع المخلفات



رفع القمامة بسيدي غازي



رفع المخلفات ببيلا



رفع المخلفات بكفر الشيخ



رفع المخلفات بمسير_1



كنس الشوارع