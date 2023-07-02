توافد كبير على مصيف بلطيم وشواطئ البحر المتوسط فى البرلس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد كورنيش البحر بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، توافد عدد كبير من الأهالي للاستمتاع بهدوء البحر، إضافة لاستكمال بقية إجازة الأعياد سواء عيد الأضحى المبارك، أو الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، والتي ستنتهي غداً الاثنين، ونصبت الخيام على شاطئ البحر المتوسط.

كما شهد مصيف بلطيم ، تواجد الآلاف من المعيدين والمصيفين، في اليوم الخامس من إجازة عيد الأضحى، في ظل توفير كافة الخدمات المتعددة، وتوفير السلع الغذائية المتعددة، ووسائل الترفيه، إضافة للطفطف كوسيلة مواصلات بين شواطئ المصيف ال6، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها ممارسة كرة القدم والطائرة، إضافة للرسم على الرمال، ويحرص زوار مدينة مصيف بلطيم، على صنع أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك فى ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروبًا من حرارة الجو المرتفعة.

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ وكذا المعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد على الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم وحسن معاملتهم.