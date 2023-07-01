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توافد كبير على مصيف بلطيم في رابع أيام عيد الأضحى.. صور

السبت، 01 يوليو 2023 11:49 م
توافد كبير على مصيف بلطيم في رابع أيام عيد الأضحى.. صور روعة وجمال مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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يشهد مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا على شواطئه الـ6، خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ومن خلال إطلالة علوية ، تظهر ملامح وجمال مصيف بلطيم، ومن المتوقع أن يتردد على المصيف 3 ملايين مصيف من كافة المحافظات المصرية، فشهد المصيف أعمال تطوير من أعمال رصف الطرق بالاسفلت، ورصف عدد من الميادين بالانترلوك، إضافة لزيادة المساحات الخضراء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ومازالت أعمال التطوير مستمرة بشواطئ المصيف، وجرى القضاء على مشكلة الصرف الصحي، بإنشاء محطتي صرف صحي ومعالجة، إضافة لتطوير بوابات المصيف كلادينج.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتطور مصيف بلطيم، ليستعيد المصيف مكانته، إضافة لتوفير كافة الخدمات للمصيفين، لقضاء إجازة سعيدة، إضافة لتنوع الأنشطة ووسائل الترفيه، والملاهي، وتوفير الخدمات الطبية المجانية من خلال السيارة الطبية المتنقلة، وتوفير العلاج مجاناً، إضافة لوحدتين صحيتين بالأمل والنرجس، وتوفير  السلع الغذائية، و3 مخابز، بالإضافة لمخابز عيش حر.

اعمال التطوير وانتشار المواقع الخضراء والرصف بالنترلوك
اعمال التطوير وانتشار المواقع الخضراء والرصف بالنترلوك

 

اقبال على الملاهي ببلطيم
اقبال على الملاهي ببلطيم

 

التنزه ببلطيم
التنزه ببلطيم

 

التنوزهه ليلا بمصيف بلطيم
التنوزهه ليلا بمصيف بلطيم

 

انتشار الطفطف بمصيف بلطيم
انتشار الطفطف بمصيف بلطيم

 

تطوير مصيف بلطيم
تطوير مصيف بلطيم

 

تطوير ميادين مصيف بلطيم
تطوير ميادين مصيف بلطيم

 

تعدد الجراجات ووسائل الترفيه
تعدد الجراجات ووسائل الترفيه

 

تواجد كبير بمصيف بلطيم
تواجد كبير بمصيف بلطيم

 

توافد على مصيف بلطيم ليلا
توافد على مصيف بلطيم ليلا

 

توافد على مصيف بلطيم
توافد على مصيف بلطيم

 

توفير الدرجات والالعاب
توفير الدرجات والالعاب

 

جانب من جمال مصيف بلطيم
جانب من جمال مصيف بلطيم

 

جانب من التواجد
جانب من التواجد

 

جانب من جمال وروعة مصيف بلطيم
جانب من جمال وروعة مصيف بلطيم

 

جمال المصيف ليلا ببلطيم
جمال المصيف ليلا ببلطيم

 

جمال الملاهي بمصيف بلطيم ليلا
جمال الملاهي بمصيف بلطيم ليلا

 

جمال مصيف بلطيم وروعته ليلا
جمال مصيف بلطيم وروعته ليلا

 

روعة وجمال مصيف بلطيم ليلا
روعة وجمال مصيف بلطيم ليلا

 

روعة وجمال مصيف بلطيم
روعة وجمال مصيف بلطيم

 

زحام بمصيف بلطيم وبشاطئ الزهراء
زحام بمصيف بلطيم وبشاطئ الزهراء

 

زحام بمصيف بلطيم
زحام بمصيف بلطيم

 

شاطئ الزهراء بمصيف بلطيم
شاطئ الزهراء بمصيف بلطيم

 

شكل مصيف بلطيم ليلا بجوار البحر
شكل مصيف بلطيم ليلا بجوار البحر

 

ملاهي مصيف بلطيم
ملاهي مصيف بلطيم

 

ميدات وشاطئ الزهراء
ميدات وشاطئ الزهراء

 

ميدان النرجس بمصيف بلطيم
ميدان النرجس بمصيف بلطيم

 

 


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