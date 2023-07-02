توافد طلاب الثانوية بالبحر الأحمر على اللجان لأداء امتحانات الفيزياء والتاريخ

البحر الأحمر - عماد عرفة

توافد طلاب الثانوية العامة ، بمحافظة البحر الأحمر، على لجان الامتحانات، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لأداء امتحان مادتى الفيزياء للقسم العلمى، والتاريخ للقسم الأدبى، حيث شهد محيط اللجان تواجد أمنى مكثف.

وفور وصول الطلاب للجان بدأت عملية التفتيش مع منع دخول أي متعلقات خاصة مثل التليفونات أو كتب أو ما شبه ذلك، حيث شددت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مسئولى اللجان على ذلك .

وكان أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن غرفة العمليات المركزية تتابع أعمال فتح اللجان بعد انتهاء إجازة العيد، وعودة امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى، وهناك تنسيق دائم بين غرف الإدارات المختلفة وكذلك مع رؤساء اللجان .

كما أكد أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى محافظة البحر الأحمر، 3425 طالبًا وطالبة، موزعين على 13 لجنة امتحان، بينها 6 لجان فى الغردقة و2 بسفاجا ولجنة بكل من القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه قبل انطلاق الامتحانات تم توقيع عدة بروتوكولات مع مختلف الأجهزة والمديريات، لتأمين أعمال الامتحانات واللجان، وإنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم والآمن للجميع والعمل كأسرة واحدة واحتواء المشكلات وتيسير الأمور فى ضوء القواعد والقوانين المنظمة للعمل.