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توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 02 يوليو 2023 08:37 ص
توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ بالإسماعيلية.. صور توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية توافد الطلبة والطالبات لأداء امتحان مادتى التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية ومازال يتوافد باقى الطلبة والطالبات على اللجان ليؤدوا الامتحان وشهد محيط المدارس انتشار امنى كثيف وتأمين للجان وتواجد أولياء الأمور وانتظارهم لاولادهم الطلبة والطالبات حتى خروجهم من لجان الامتحانات. 
 
 وقال  الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم  بمحافظة الإسماعيلية أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات اليوم الاثنين  10 آلاف و858 طالبا وطالبة ب 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية. 
 
وأشار  وكيل وزارة التربية والتعليم انه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية. وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية إنه سبق وأن عقد اجتماع بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية وجرت فيه مناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة. 
 
وأشار وكيل الوزارة  إلى أنه انتهى من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة. 
كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولًا بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 12 يونيو و  الثلاثاء 13  يونيو الجارى بينما انطلقت المواد الأساسية يوم الأحد 18  يونيو بمادة اللغة العربية وتنتهي يوم 13 يونيو 2023. 
 
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (1)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (1)

توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (2)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (2)

توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (3)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (3)

توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (4)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (4)

توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (5)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (5)

توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (6)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (6)

توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (7)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (7)

توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (8)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (8)

توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (9)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (9)

توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (10)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (10)

توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (11)
توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية (11)

 


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