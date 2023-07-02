"تموين الإسكندرية": تحرير 50 محضرا لمخالفات متنوعة فى المخابز ومستودعات البوتاجاز

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، استمرارا متابعات غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المديرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وإشراف جمال عمار وكيل المديرية، وطبقا لما تم رصده من خلال المركز الإعلامى للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى.

وتلقت غرفة العمليات التقارير الواردة من حملات إدارة الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك و العجمى و العامرية و برج العرب، وكذلك إدارة التجارة الداخلية، والتى أسفرت عن تحرير 39 محضرا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة 4 محاضر لبقالين تموين مخالفين، تحرير محضر لمستودع بوتاجاز لتصرفه فى 92 أسطوانة بوتاجاز حجم تجارى، تحرير محضر توقف محطة تموين سيارات، 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.