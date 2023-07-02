اليوم السابع
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اقتصادية قناة السويس: نجاح ثانى عملية تموين سفن بميناء غرب بورسعيد

الأحد، 02 يوليو 2023 01:25 م
اقتصادية قناة السويس: نجاح ثانى عملية تموين سفن بميناء غرب بورسعيد جانب من عملية التعويم
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، الثانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية، وبذلك تدخل خدمة تموين السفن حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد عملية تموين سفينة البضائع العامة VALENCIA EAGLE  بميناء شرق بورسعيد مؤخراً .
 
وأعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات العملاقة  CMA CGM MEKONG بنجاح بعد تزويدها من  عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA بكمية 100 طن سولار، حيث استغرقت عملية التموين ساعة واحدة بالميناء .
 
وأشار إلى أن عملية تموين السفينة تمت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها حيث تم اتباع كافة إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية طبقا للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن .
 
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية، أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيف الميناء عالمياً مما يساهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية، وتعد هذه الخدمة انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن .
 
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس والبترول انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء فى إطلاق هذه الخدمة بعد إصدار أول رخصتين لتموين السفن بالوقود لشركتى منيرفا وبنينسولا العالميتين.
 
 
التعويم
التعويم

جانب من عملية التعويم
جانب من عملية التعويم

 


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