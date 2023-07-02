تفعيل برنامج المشورة الأسرية.. اعرف أماكن تقديم المبادرة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، تطبيق برنامج خدمة المشورة الأسرية التابعة لمبادرة الألف الذهبية التي تتضمن مشورة ما قبل الزواج ورعاية الأم الحامل ورعاية الطفل خلال الألف يوم الذهبية، وحق الطفل في الرضاعة الطبيعية المطلقة والرعاية المثلى له، والمباعدة بين فترات الحمل، كما تم التأكيد على ضرورة توفير غرف خاصة بالمشورة بالمنشآت الصحية المدرجة بالمبادرة.

ونستعرض فى السطور التالية أماكن تطبيق خدمة المشورة الأسرية بالإسكندرية وهى :

1.مستشفى دار اسماعيل بحى غرب

2.مستشفى العامرية العام بحى العامرية

3.مركز صحة القبارى لطب الأسرة بحى غرب

4. المركز الصحى ببرج العرب يمدينة برج العرب

وكان الدكتور "مراد ظريف" مدير عام منطقة العامرية الطبية غرب الإسكندرية،قد أكد على أنه تم عقد ندوه اعلاميه كبري بكنيسه العذراء مريم وأبو سيفين بقرية زاوية عبدالقادر بالعامرية.

وناقشت الندوة الصحة الإنجابية وخطورة الزواج المبكر وتجريم الختان واهميه المرأة في المجتمع، وحاضر فيها الدكتورة "شيرين القصاص" مديرة ادارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وأضاف "ظريف" أنه تم عقب الندوة تفعيل المبادرة الرئاسية لصحه المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لجميع حضور الندوة وعدد من أهالى المنطقة.

من جهة أخرى عقدت مديرية الصحة، بقاعة مستشفى الرمد العام، اجتماعا برئاسة الدكتورة "حنان أنور" وكيل مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب الوقائى والمنسقة العامة لمبادرة الألف يوم الذهبية بالإسكندرية، لتفعيل برنامج مقدمى المشورة الأسرية الخاص بالمبادرة.

وحضر الاجتماع الدكتورة "مها حسيب" مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية ومديرو عموم المناطق مديرو الإدارات الفنية ومديرو المستشفيات والوحدات المدرجة بالمبادرة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق وتفعيل خدمة المشورة الأسرية التابعة لمبادرة الألف الذهبية التي تتضمن مشورة ما قبل الزواج ورعاية الأم الحامل ورعاية الطفل خلال الألف يوم الذهبية ، وحق الطفل في الرضاعة الطبيعية المطلقة والرعاية المثلى له، والمباعدة بين فترات الحمل ، كما تم التأكيد على ضرورة توفير غرف خاصة بالمشورة بالمنشآت الصحية المدرجة بالمبادرة.