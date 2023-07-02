اليوم السابع
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تحرير 48 محضرا تموينيا فى حملة مكبرة على مخابز مركزين بالمنيا

الأحد، 02 يوليو 2023 12:47 م
تحرير 48 محضرا تموينيا فى حملة مكبرة على مخابز مركزين بالمنيا جانب من الحملات التموينية على المخابز
المنيا- حسن عبد الغفار

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تابعت الوحدات المحلية لمحافظة المنيا، حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بمواصلة التفتيش وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية وخاصة أيام العيد.
 
فى مركز مطاى، قامت الوحدة المحلية بحملة تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط 35 مخالفة تنوعت ما بين "نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان، عدم نظافة"، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص من تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية تنوعت ما بين "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بون، عدم نظافة، عدم وجود سجل تجارى، نقص وزن"، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة للتأكد من جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية في المركز.
المضبوطات
المضبوطات

جانب من الحملات التموينية على المخابز (2)
جانب من الحملات التموينية على المخابز (2)

جانب من الحملات التموينية على المخابز (1)
جانب من الحملات التموينية على المخابز (1)

 


حملات تموينية

مديرية التموين

وزارة التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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