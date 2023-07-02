بركان بيرو يعرض 1741 شخصا للخطر ويطلق رماد على ارتفاع 1000 متر.. فيديو

فاطمة شوقى

وصل الرماد الذي أطلقه بركان أوبيناس، الواقع في جنوب بيرو، منذ الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع 1000 متر فوق قمة الحفرة في الساعات القليلة الماضية وتشتت إلى الجنوب والجنوب الشرقي، حيث تقع أقرب المدن، وهو ما يعرض 1741 شخصا للخطر، أفاد المعهد الوطني للدفاع المدني (Indeci) .

وأشارت الوكالة إلى أنه في ضوء هذا الوضع، فإن المركز الوطني لعمليات الطوارئ (COEN) "يقوم بمراقبة مستمرة بالتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية ، ويحافظ على اتصال دائم" مع ممثلي الدفاع المدني، حيث يوجد البركان بالقرب من منطقة أريكويبا، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات فى ضوء التأثير المحتمل للسكان بسبب تشتت الرماد من البركان، مشيرة إلى أن الرماد يستمر نحو القطاعات الجنوبية والجنوبية الشرقية، هذا بالاضافة إلى زيادة واضحة فى النشاط الزلزالى الداخلى للبركان وصعود الصهارة والحرارة المكثفة ، كما أوصى المعهد الجيوفيزيائى فى بيرو برفع مستوى التنبيه مرة آخرى.

في هذا الصدد، أوضح عالم البراكين في معهد IGP خوسيه كاربيو أن السيناريوهات المحتملة هي أن العملية البركانية تحافظ على مستوياتها الحالية ، مع "الانبعاث الطفيف والمتقطع" للرماد البركاني ، أو أنها قبل بداية "المرحلة المتفجرة للانفجار، نتيجة لزيادة معايير المراقبة المختلفة ".

وأشار إلى أن 1741 شخصا و722 منزلا يتعرض للتضرر لعملية ثوران بركانى جديد، والتى فى ذلك الوقت بالسلطات الإقليمية إلى تغيير مستوى الإنذار البركانى.

ويشير الخبراء إلى أنه يوجد في بيرو أكثر من 400 بركان ، منها أوبيناس وسابانكايا ، والأخير في أريكويبا ، لا تزال في طور الانفجار ، في حين أن خمسة أخرى نشطة ، بما في ذلك ميستي وهواينابوتينا وتيكساني ويوكاماني وتوتوباكا.

في سبتمبر 2019 ، وصل الرماد الذي أطلقه نهر أوبيناس ، الذي يقع على بعد أكثر من 1100 كيلومتر جنوب ليما ، إلى البلدة التي تحمل الاسم نفسه بعد تسجيل ثلاثة انفجارات غطت حتى ستة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي بطبقة مليمتر واحد.