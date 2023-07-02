وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان-بيير، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن الجانبين سيعقدان للتأكيد على أن السويد يجب أن تنضم للناتو في أقرب وقت ممكن، كما سيبحثان التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا.



وأضافت بيير، أن بايدن وكريستيرسون سيناقشان التعاون الأمني بين البلدين وتعزيز التنسيق عبر الأطلسي فيما يتعلق بالصين.