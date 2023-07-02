انهيار جزئى بمطبعة في الإسكندرية.. وحي الجمرك: مسجلة في التراث

الإسكندرية – أحمد الزغبي

شهدت منطقة الفراهدة في اللبان التابع لحي الجمرك فى الاسكندرية، انهيارا جزئيا بعقار رقم 90 بحارة النجاة خالي من السكان، دون حدوث إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة.

قالت المهندسة نهي خليفة رئيس حى الجمرك ، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن العقار رقم 90 بحارة النجاة شهد إنهيار جزئي ،دون حدوث إصابات وهو عقار خالي من السكان، وان الانهيار الجزئي ،حدث بمطبعة مسجلة في لجنة التراث ،وصادر لها قرار ترميم من قبل ، وجار عرضها على لجنة العقارات الآيلة للسقوط، وبعد ذلك يتم عرض التقرير علي لجنة التراث بالمحافظة بحالة المطبعة ، لاستكمال إجراءاتها بعد الانهيار الذي حدث لها اليوم .

كانت غرفة غرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، تلقت بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 90 بحارة النجاة بمنطقة الفراهدة بمنطقة اللبان بنطاق الحي، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

من جانبها قالت نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إن العقار خالي من السكان، ولم يتسبب الحادث في أي إصابات بين المارة حيث جرى رفع مخلفات الهدم، وفتح الطريق أمام حركة السيارات.



رفع انهيار جزئي في اللبان بالإسكندرية



انهيار جزئي بعقار خالي من السكان



رئيس حي الجمرك تتفقد انهيار جزئي بمنطقة اللبان الإسكندرية

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