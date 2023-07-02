انهيار جزئى بعقار قديم بسوق السمك في الإسكندرية دون إصابات

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة التنفيذية ب حى الجمرك بالإسكندرية ، بلاغا بسقوط أسقف داخلية بعقار رقم 2 حارة دويك متفرع من سوق السمك القديم، دون إصابات، وهو مكون من 3 أدوار وخال من السكان.

وقام الحى برئاسة المهندسة نهى أحمد خليفة رئيس حى الجمرك بتكليف القيادات للتوجه إلى العقار، برئاسة المهندسة وفاء زايد سكرتير عام حى الجمرك ورجال مباحث قسم الجمرك، وقامت مباحث المرور بوضع الحواجز لحماية المارة.

وكان الحى قد تلقى بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 90 شارع الفراهدة دون أثاثات، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك ،قامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة بحارة النجاة وفتح الطريق.

وجاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الرصد البيئى، المتابعة الميدانية، إشغال الطريق، إدارة المشروعات.

فيما قامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بمتابعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان ،وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود إدارة المشروعات بالعقار ت 4 شارع الحنابلة متفرع من شارع البردي - اللبان فور سقوط أجزاء من العقار.

وقامت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة وفتح الطريق في حينه، وشددت على سرعة الإنتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.