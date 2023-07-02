اليوم السابع
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الأحد، 02 يوليو 2023 07:48 ص
أكرم القصاص
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المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعم وزير إسرائيلي متطرف لإرهاب المستوطنين

الأحد، 02 يوليو 2023 07:00 ص
المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعم وزير إسرائيلي متطرف لإرهاب المستوطنين المجلس الوطنى الفلسطينى
ا ش ا

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أدان المجلس الوطني الفلسطيني، السبت، تصريحات الوزير اليميني المتطرف سموتريتش، التي أعرب فيها عن دعمه إرهاب المستوطنين، خاصة عصابة "شبيبة التلال" الإرهابية. 
 
وقال المجلس - في بيان - "إن هذه التصريحات تؤكد من جديد التطرف والفاشية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تدعم إرهاب المستوطنين وتوفر لهم الحماية وتشجعهم على تصعيد عدوانهم على الشعب الفلسطيني". 
 
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف جدية على الأرض لإيقاف إرهاب حكومة المُستوطنين المتطرفة، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

المجلس الوطنى الفلسطينى

فلسطين

الارهاب فى فلسطين

المستوطنين



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