العثور على جثة شخص مشنوقا على شجرة بالمحلة.. والأمن يفحص الواقعة

الغربية - مصطفى عادل

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحقيقات في واقعة العثور على جثة شخص مشنوقا على شجرة بطريق عزبة الست التابعة لقرية شبرا بابل مركز المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شخص مشنوقا على شجرة بطريق عزبة الست مركز المحلة.

انتقلت قوة أمنية والنيابة العامة وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعي "ر.ع.م" 55 سنة مقيم قرية شبرا بابل مركز المحلة، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.