العاملون بالوزارات.. أبرز الفئات الوظيفية الخاضعة لسلطة تحقيق النيابة الإدارية

كتب عبد الله محمود

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد عدة فئات معينة تخضع لسلطة التحقيق من قبل هيئة النيابة الإدارية، ومن أبرز هذه الفئات العاملين بوزارات الحكومة.

وخلال السطور الأتية يوضح "اليوم السابع" الفئات الخاضعة لتحقيق النيابة الإدارية.

1 - العاملون بالحكومة ومصالحها والأجهزة ذات الموازنة الخاصة ووحدات الحكم المحلى .

2 - العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة .

3 - العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.

4 - العاملون بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .

5 - العاملون بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

6 - العاملون بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.

7 - العاملون بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.

8 - العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

9- العاملون بغرفة الصناعات التعدينية.