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الصحة: دعم تنفيذ برامج تنظيم الأسرة وتعزيز الخدمات الإنجابية

الأحد، 02 يوليو 2023 11:30 م
الصحة: دعم تنفيذ برامج تنظيم الأسرة وتعزيز الخدمات الإنجابية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان دعم الوزارة تنفيذ برامج تنظيم الأسرة، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه يتم التوسع لتعزيز نظام الرعاية الصحية، وحل القضية السكانية التي تضعها الوزارة على رأس أولوياتها، مشيراً إلى التنسيق الدائم مع كافة الجهات المحلية والدولية لوضع الحلول الخاصة بالقضية السكانية وتنفيذها.
 
وأشار إلى أن البرامج التي تعمل عليها الدولة لحل القضية السكانية لا تنظر بشكل أساسي إلى أعداد المواليد فقط، ولكن تستهدف تحقيق الرفاهية والتنمية في المجتمع من خلال تحسين الخصائص السكانية، وتوفير حياة آمنة للأطفال المواليد في كافة مراحلهم العمرية في مختلف الجوانب (صحيًا، اجتماعيًا، نفسيًا).
 
ولفت إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية حرصت الوزارة على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتطوير مختلف المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق الجودة  والتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين وما تتضمنها من خدمات الصحة الانجابية.
 

وزارة الصحة

تنظيم الأسرة

الصحة الإنجابية

اليوم السابع

الصحة



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