السلطات الأمريكية تحبط عملية تهريب مخدرات بقيمة 2.5 مليون دولار

أ ش أ

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اليوم /الأحد/، إيقاف محاولة تهريب حوالى 900 ألف حبة من مخدر فنتانيل، وتقدر قيمتها بنحو 2,5 مليون دولار بميناء دخول أوتاى ميسا بولاية كاليفورنيا.

وذكر مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية - فى بيان أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه تم ضبط ما يقرب من 190 رطلاً من الفنتانيل مع ما يقرب من 858 حبة زرقاء مخبأة داخل أحواض الخزف بحوزة مواطن مكسيكى يبلغ من العمر 45 عاما، موضحا أن القيمة السوقية المقدرة لعدد 12 عبوة من الحبوب تزيد على 2,5 مليون دولار.

وكان وزير الأمن الداخلى الأمريكى أليخاندرو مايوركاس قد أعلن، فى مارس الماضي، أن الأمن الداخلى الأمريكى ضبط المزيد من الفنتانيل فى العامين الماضيين مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.. فيما تظهر البيانات أن الضباط صادروا ما يقرب من 900 حالة حتى الآن خلال السنة المالية الحالية، وقد أدى تهريب مخدر الفنتانيل لزيادة المخاوف بشأن مخاطر المواد الأفيونية الاصطناعية إلى تنامى حدة توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك.