اليوم السابع
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الجفاف "يحرق" المكسيك ومياه الشرب تقترب من النفاد

الأحد، 02 يوليو 2023 04:25 م
الجفاف "يحرق" المكسيك ومياه الشرب تقترب من النفاد الجفاف - أرشيفية
كتبت ـ فاطمة شوقى

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تعانى المكسيك من موجة جفاف شديدة وأزمة مياه الشرب ، وحذرت السلطات في المنطقة الشمالية من فيراكروز من نفاد الخيارات للحصول على مزيد من المياه، وفقا لصحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إمدادات المياه فى المنطقة الشمالية من فيراكروز جفت، مما تسبب فى مشكلة نقص خطيرة فى بعض البلديات، حسبما قال فيليكس خورخى لادرون دى جيفارا ، مدير لجنة المياه بالولاية .

وأشار إلى أن الوضع ساء بسبب موجات الحر المتولدة، على حد قوله، بسبب تغير المناخ، وأنها تؤثر بالفعل على العديد من مناطق وأحواض مياه فيراكروز.

وأكد أن التأثير لا يحدث بشكل عام، أي أن مستويات المياه التي انخفضت تختلف باختلاف المسطح المائي والمنطقة الجغرافية، رغم أنه أكد أنه في المنطقة الشمالية من الكيان حيث كان لديهم أعظم المشاكل.

ولفت إلى أن "هذه الحرارة الشديدة التي حدثت قبل أيام قليلة تنعكس بدقة في مستجمعات المياه هذه. كل عملية أسر مختلفة تمامًا، كل مدخول مختلف تمامًا ولكنه تأثير كبير ، أكرر مرة أخرى ، المنطقة الشمالية ، على وجه الخصوص ، ليس لدينا أي قدرة أخرى لسحب المياه.

وأوضح أن المياه الجوفية انخفضت أيضا، حيث خفضت المصادر المستويات بمقدار 30 سم ، أي 40 سم مما كانت عليه، هذه الأوقات التي يزداد فيها الجفاف سوءًا.

وأوضح المسؤول، أن هناك بلديات مثل نارانجوس في أوضاع مقلقة، لأنه فقط لا توجد وسيلة لتزويد المياه إلا من خلال الأنابيب.

 


الجفاف

نقص في المياه

المكسيك

فيراكروز

موجة حر

تغير مناخي



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