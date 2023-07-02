التحقيق مع مسجل خطر نصب على 10 أشخاص عبر "فيسبوك" بحيلة بيع آلات موسيقية

كتب بهجت أبو ضيف

تحقق النيابة العامة مع مسجل خطر، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، عبر موقع فيسبوك، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وذكر المتهم خلال اعترافاته أنه تمكن من ارتكاب 10 جرائم احتيال.

وذكر المتهم أنه أنشأ صفحة عبر موقع فيسبوك، ادعى خلالها بيعه آلات موسيقية، واستولى من الراغبين في الشراء على مبالغ مالية يتم تحويلها له، عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية المعروفة، دون تسليم أي آلات لهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال أحد الضحايا، الذي تقدم ببلاغ لقسم شرطة المطرية، وقال أنه تواصل مع المتهم عبر فيسبوك، لشراء آلة موسيقية، وحول جزء من قيمتها له، إلا أنه فوجئ بتعرضه للاحتيال والنصب من جانب المتهم، ووجه له اتهاما بالنصب.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بتعرضه لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص قد تعرف عليه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حال قيام الأخير بعرض آلات موسيقية للبيع على الصفحة الخاصة به مقابل مبلغ مالى واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، وتحصل منه على مبلغ مالى كمقدم شراء الآلات إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق صفحة عبر موقع "فيس بوك" يزعم خلالها بعرض آلات موسيقية للبيع، وعلى إثر ذلك يقوم بالاتفاق مع المجنى عليهم على تحويل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات كمقدم شراء أو التقابل معهم بدائرة القسم ، وأقر بارتكابه (10) وقائع نصب بذات الأسلوب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.