الأكاديمية البحرية الروسية تعلن تطوير أجهزة خاصة تؤمن الاتصالات مع غواصات الإنقاذ

وذكرت الأكاديمية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أن الخبراء تمكنوا في معهد أبحاث الإنقاذ وتقنيات ما تحت الماء التابع للأكاديمية من تطوير حقيبة خاصة يمكنها تأمين الاتصالات اللاسلكية مع غواصات الإنقاذ.

وأضاف البيان "أن مجموعة أجهزة الاتصال بأكملها تتسع لها حقيبة واحدة، ويمكنها تأمين اتصالات لاسلكية مستقرة ما بين الغواصات وسفن الإنقاذ، وقد زودت الحقيبة ببطارية داخلية تمكنها من العمل لست ساعات متواصلة".

وتابع "أنه يمكن لطواقم سفن وقوارب الإنقاذ البحري استعمال منظومة الاتصالات الجديدة بسهولة، إذ زودت المنظومة بهوائي خاص يقوم المشغل بإنزاله إلى الماء ليبدأ باستقبال وإرسال إشارات الاتصالات من وإلى غواصة الإنقاذ، كما يمكن لهذه المنظومة تأمين اتصالات مع الغواصات حتى عمق 600 متر تحت سطح الماء".

وأوضح البيان أن الخبراء في المعهد اختبروا تقنيات الاتصالات الجديدة في مناطق القطب الشمالي البحرية، وأثبتت هذه التقنيات قدرتها على العمل بشكل ممتاز، وسيبدأ العمل على إنتاج هذا النوع من المعدات لتلبية احتياجات البحرية الروسية.