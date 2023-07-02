ارتفاع فيتامين "د" قد يؤثر على صحتك.. وأبرز أعراضه فقدان الشهية

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع مستوى فيتامين "د" يحدث عندما يوجد الكثير من فيتامين "د" في جسمك، وارتفاع فيتامين "د" لا يتطور من خلال النظام الغذائي أو التعرض لأشعة الشمس، ولكن عادة من خلال الجرعات العالية من مكملات فيتامين د، في هذا التقرير نتعرف على أعراض ارتفاع فيتامين د، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض ارتفاع فيتامين د

الغثيان والقيء

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين د إلى غثيان الصباح والقيء، من أجل مكافحة ذلك، يمكن أن تأخذ تركيزًا أقل من مكملات فيتامين (د) أو استهلاكه من خلال مصادر النظام الغذائي فقط.

فقدان الشهية

إذا كنت تتعامل مع ضعف الشهية، يجب أن تلقي نظرة على مستويات فيتامين د لديك يمكن أن يسبب نقص فيتامين (د) أيضًا أعراضًا مماثلة في جسمك.

إذا كنت تتناول الكثير من مكملات فيتامين د فقد تفقد شهيتك.

تراكم الكالسيوم

يعد تراكم الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)، والذي يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والقيء والضعف والتبول المتكرر، من الآثار الجانبية الرئيسية للتسمم بفيتامين د.

تُوصف الستيرويدات لعلاج فرط كالسيوم الدم الناتج عن فرط فيتامين د ، لكن الإقلاع عن مصدر فيتامين د الإضافي لا يقل أهمية.

مشاكل في الكلى

يمكن أن تنجم أيضًا مشاكل الكلى، بما في ذلك تلف الكلى، عن فرط كالسيوم الدم الناجم عن الكثير من فيتامين د.

يمكن أن تتكون حصوات الكلى عندما يكون لدى الشخص الكثير من فيتامين د لأنه يعزز امتصاص الكالسيوم يمكن أن يؤدي التكلس الكلوي ، وهو اضطراب ناتج عن تراكم الكالسيوم في الكلى ، إلى تلف كلوي لا رجعة فيه أو حتى فشل كلوي.

مشاكل العظام

في حين أن الحصول على كمية كافية من فيتامين د أمر بالغ الأهمية لصحة العظام، فإن تناول الكثير منه يمكن أن يكون ضارًا.

وفقًا لبعض الدراسات ، فإن الكثير من فيتامين (د) قد يثبط فيتامين K2 ، وهو معدن يساعد في الحفاظ على الكالسيوم في العظام ، من أداء وظيفته.