إيقاف أعمال بناء على أرض أملاك دولة بقرية أبنود في قنا

شنت الوحدة المحلية لقرية أبنود بقنا، حملة تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة زراعة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

وقال العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية بقنا، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وأوضح لطفي، ان الوحدة المحلية لقرية أبنود، قامت بإيقاف أعمال بناء بمساحة 100 متر عبارة عن ردم قواعد بناحية كلاحين أبنود التابعة لمركز قنا.