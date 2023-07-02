اليوم السابع
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إقبال على متحف كفر الشيخ وورش تلوين للأطفال.. صور

الأحد، 02 يوليو 2023 09:00 م
إقبال على متحف كفر الشيخ وورش تلوين للأطفال.. صور اقبال على متحف كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد متحف كفر الشيخ، ورشة تلوين لمجموعة أطفال من زوار المتحف، في إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما توافد الأهالي في اليوم الخامس على التوالي، على المتحف، للاطلاع على التحف الاثرية والتماثيل.
 
كما عرض متحف كفر الشيخ، قطع أثرية لمذبح نذري من الحجر الجيري ينتمي للطراز البطلمي يعود للقرنين الأول والثاني الميلادي، تم إهداءه إلى معبد سيرابيس وإيزيس والذي بني في عهد بطليموس الثاني في "مطوبس" بكفر الشيخ، يحتوي المذبح على نقوش مميزة، وتقديم شكل مبسط عن التصميم المعماري في ذلك الزمان.
 
كما عرض المتحف تمثالاً لرأس ملكية ومن المرجح أنها للملكة برنيكي مقارنة بصورها على العملة وسماتها الشخصية، وهي ابنة الملك اليوناني المقدوني ماجاس وزوجة الملك بطليموس الثالث، تتميز تلك القطعة بهدوء ورقة الملامح ويوجد تاج أعلى مقدمة الرأس، وهي من الرخام وتم اكتشافها في كفر مجر-دسوق وتعود إلى 346-221 ق.م.
 
يذكر أن نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، نظم ورشة تلوين ورسم لمجموعة من أطفال قصر ثقافه أنور المعداوي بكفر الشيخ تلاها جولة إرشادية بالمتحف، بمناسبة احتفالية بعيد الأب.
 
 
اقبال على متحف كفر الشيخ
اقبال على متحف كفر الشيخ

رسومات تعبر عن فرحة العيد
رسومات تعبر عن فرحة العيد

سعادة الأطفال بزيارة متحف كفر الشيخ
سعادة الأطفال بزيارة متحف كفر الشيخ

فرحة عيد الاضحى يرسمها الاطفال بمتحف كفر الشيخ
فرحة عيد الاضحى يرسمها الاطفال بمتحف كفر الشيخ

ورش تلوين للأطفال لعهيد الاضحى
ورش تلوين للأطفال لعهيد الاضحى

ورش تلوين للاطفال
ورش تلوين للاطفال

 


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